S petimi kandidatkami o tem, kako bo z maskami, vrtci, plačami in pravno državo po volitvah

Kandidate smo najprej soočili z vprašanjem, ali se strinjajo s tem, da nas bo v Sloveniji čez deset let res tri milijone, kot je napovedal minister Počivalšek. Odgovori kandidatk so bili enotni, in sicer so se vse strinjale, da se to ne bo zgodilo. Enako složne so bile le še pri enem vprašanju: "Ali so maske v zaprtih prostorih sploh še smiselne?" Na voditeljevo vprašanje, zakaj jih potem še vedno nosimo, je odgovorila poslanka SDS Alenka Jeraj: "Vlada bo vsak čas sprejela ta predlog. Strokovna skupina pravi, da jih moramo še vedno imeti, tako da boste vedeli, da se mora vlada vedno odločati na podlagi strokovne skupine."

Nestrinjanje se je nadaljevalo tudi ob vprašanju plač pomočnic vzgojiteljic. Mnoge namreč ne prejemajo niti minimalne plače. In medtem ko je bila vlada zdravnikom pripravljena zagotoviti višje plače, so te ostale praznih rok. Jerajeva je ob tem povedala, da se je morala vlada zadnji dve leti ukvarjati predvsem s koronavirusom in epidemijo, zato ni bilo časa, da bi odprla plačilni sistem. Voditelj je po tem odgovoru poudaril, da se je v tem času spremenil plačilni sistem zdravnikov kot ene najbolj obremenjenih skupin, čeprav so med bolj obremenjene vključene tudi vzgojiteljice pri samo 740 evrih.

Nato se je odzvala tudi Maša Kociper, vodja poslanske skupine SAB: "Glede na pritožbe sindikatov ni imela dobrega dialoga z vsemi skupinami, očitno samo z nekaterimi. Vsi se zavedamo, da bo treba na neki točki, ne glede na vlado, ta plačni sistem urediti in ga postaviti na novo."

Da si želi Janševa SDS na novo, po svojih merilih postaviti sodstvo, pa svarijo kandidatke leve sredine. Alenka Jerajeva meni: "Včasih se ni smelo reči nič o tem, zato ne razumem, zakaj se danes nekega sodnika ne sme vprašati, ali nekdo ima diplomo ali ne." Aktualna vlada je imela sicer v svoji vrstah le štiri ministrice, od tega pa sta dve celo odstopili. A prav vse sogovornice poudarjajo, da so ženske enako sposobne kot moški, zato si želijo v novem mandatu zasesti več vodilnih položajev.

Kot poudarja Meira Hot, poslanka SD: "Moški morajo sprostiti prostor in ga dati tudi ženskam ter nas dojemati kot enakovredne. Tudi to moram povedati: toliko seksizma, kot sem ga bila v zadnjih štirih letih deležna v parlamentu, v življenju še nisem izkusila. In tu se vidi, kje se začne."

In zakaj so določene kandidatke sploh vstopile v politiko? Tina Bergant, kandidatka za poslanko gibanja Povežimo Slovenijo: "Meni moji bolniki včasih rečejo, da me je škoda za politiko, jaz pa na to odgovorim, da bi si z 20 leti delovnih izkušenj v zdravstvu pravzaprav želela, da bi imeli tako vodstvo, da mi ne bi bilo treba iti v politiko, ampak bi delala tisto, kar res najbolje znam."

Ali so ravno one primerne kandidatke, pa se prepričajte sami. Celotno soočenje bo jutri objavljeno na naši spletni strani.