Začetek splošne mature in zbiranje podpisov za odstop ministrice Kustec

S pisanjem eseja iz maternega jezika se je danes v srednjih šolah začel spomladanski rok splošne mature, na katero se je prijavilo 6624 dijakov. Tudi letošnja matura bo potekala pod posebnimi pogoji. Medtem so na Svizu začeli zbirati podpise k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje Simone Kustec. S tem želijo predvsem dati jasno sporočilo, kako ocenjujejo vodenje tega resorja v zadnjem letu. Datum začetka samotestiranja učencev pa še ni znan. Ministrica Kustec pravi, da je z zdravstvenim ministrom neprestano v stiku in da pričakuje, da bo Janez Poklukar dobil vse potrebne informacije, povezane s samo izvedbo samotestiranja, še do konca tega tedna, nato pa jih bodo predali šolam.

