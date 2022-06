Začetek zbiranja sredstev za Junake tretjega nadstropja

Rak je huda bolezen, ki žal lahko doleti vsakega človeka, najbolj boleče pa je, ko doleti otroke. V razvitem svetu je otroški rak drugi najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od pet do 14 let in pri nas zaradi tega vsako leto umre od 10 do 15 otrok. Za rakom oboleli otroci so junaki tako kot njihovi starši, ki poleg moralne, potrebujejo tudi denarno podporo. Zato se v sodelovanju z Ustanovo za pomoč otrokom z rakom pričenja vseslovenska humanitarna akcija zbiranja sredstev za Junake tretjega nadstropja, torej za otroke, obolele za rakom.