Začetki kinematografov, kje se je vse začelo?

Se spomnite svojega prvega obiska kina? Pa veste, kdaj in kje se je vse skupaj začelo? Prva javna kino predstava, za katero so morali obiskovalci kupiti vstopnico, se je odvila davnega leta 1895 v francoski prestolnici. Parižani so si takrat ogledali več kratkih filmov, ki sta jih posnela brata Lumiere, pionirja moderne kinematografije. Sprva so kinodvorane obiskovali zgolj revni migranti, ki so v njih našli zavetišče in udobje, kasneje je kino postal središče zabave za vse sloje in generacije. Prvi padec so kinematografi doživeli ob prihodu televizije, kasneje videorekorderjev in interneta, zadnji udarec pa jim je zadala pandemija covida-19. Pa sploh še kdo hodi v kino?