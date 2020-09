Zakaj maske? 'Osnovno načelo vljudnosti je, da ne popljuvamo drugih'

Z nošenjem maske preprečimo, da bi se dotikali nosu in ust ter s tem prenašali viruse. To namreč kar v 80 odstotkih storimo z rokami. Potem ko so v začetku drugega vala obolevali večinoma mladi, pa je zdaj virus prodrl tudi v najšibkejše skupine. Z nekom lahko posedamo dalj časa in se ne nalezemo, lahko pa nekdo, ki gre mimo nas, zakašlja in nam prenese virus. Zato smo tudi za skeptike, ki jim ni jasno, kako lahko nošenje različnih zaščit preko naših ust in nosu pomaga, obiskali Kliniko Golnik.