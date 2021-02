'Takšni procesi nas lahko pripeljejo tja, kjer smo v preteklosti že bili'

Najmočnejše orodje parlamentarcev so besede. Zato sklic seje o stopnjevanju sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam. Ko se govori o sovražnem govoru, je treba začeti pri tistih, ki ga širijo in ki ob tem vodijo našo državo. Morda bi se politiki lahko dogovorili, če bi umaknili vsaj nekaj sovražnih besed, ki jih namenjajo državljankam in državljanom. In začnejo naj kar pri sebi, čisto pri vrhu, kjer sovražnosti in žalitev ne manjka. Enako obsojanja vredna je seveda tudi sovražnost iz opozicije. Kaj so torej politiki ugotovili o sovražnem govoru?

Začelo se je z besedami, ki so vzbudile pričakovanja za konstruktivno debato, da izgovorjene besede puščajo odtis, ki jih puščamo v svetu. Sovraštvo iz naših razprav se seli na ulice, je izpostavil poslanec NSi Jožef Horvat. A po uvodnih besedah povabljenih je hitro eskaliralo z vprašanji o delu tožilstva sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boža Predaliča: "Kako si lahko tolmačimo dejstvo, da je Josip Zagrajski za grožnje predsedniku Borutu Pahorju dobil 11 let, vsi, ki grozijo Janezu Janši ali Alešu Hojsu, pa nič?" "Ali se mi zavedamo, kaj se tu dogaja? To je poseg vlade v neodvisnost dela tožilstva in Policije," pa je bila ostra poslanka stranke SAB Maša Kociper. icon-expand Horvat: 'Sovraštvo iz naših razprav se seli na ulice.' FOTO: Posnetek zaslona Po video uvodu v govor poslanke stranke SDS Anje Bah Žibert pa je bilo jasno, da bo bolj malo govora o rešitvah in več o izpostavljanju zavržnih dejanj nasprotnih strani. Ko pa pride do napadov članov iste stranke ali predsednika vlade: "Če hoče nekdo sporočiti, da se žrtev ne sme odzvati, potem je v tej državi nekaj zelo narobe." Poslanec Levice Boštjan Koražija pa vpraša, ali je tema tokratne seje predsednik vlade Janez Janša ali sovražnost in sovražni govor v Sloveniji. Kdo so najpogostejše tarče sovražnega govora? Kdo neti požar? Spletno oko sledi in tudi prijavlja sovražni govor na spletu. Leta 2019 so Policiji prijavili 90 primerov, ta pa je nato podala 21 kaznivih ovadb. Tarče sovražnega govora so navadno prebežniki, pripadniki islamske veroizpovedi ter tudi istospolno usmerjeni. "Dobivamo prijave rasizma, ksenofobije," pove Urša Valentič s Spletnega očesa. icon-expand Urša Valentič, Spletno oko FOTO: Kanal A V Sloveniji smo dobili drugo obsodbo na zaporno kazen. Tokrat za Martina Česnja, avtomobilističnega novinarja. "Ne gre za omejevanje stališč, pač pa za sankcioniranje pozivov k pobojem, umorom,"je jasna Valentičeva. Andrej Rajh iz SAB je prav tako postregel s primeri sovražne nastrojenosti nasprotne strani in izpostavil, da je politika soodgovorna za širjenje sovražnega govora. "Taka komunikacija, ki jo spremljamo, ni naključna, temveč je načrtna, da se ohranja ekstremna volilna baza," je dejal. "Če bomo gledali samo na ene in druge ekscese, smo zgrešili namen," paGregor Peričiz SMC, ki se je tudi znašel na plakatih s svastiko. "Vemo, kam peljejo takšni procesi. Nikamor, kjer bi želeli biti. Lahko pa nas pripeljejo tja, kjer smo v preteklosti že bili," je dejal na seji. icon-expand