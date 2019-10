Zadarsko sodišče odločilo o priporu peterice, osumljene večkratnega posilstva

Predstavnik sodišča v Zadru za odnose z javnostjo je medije danes obvestil, ''da so po prejetju pritožb strank v postopku, sprejeli odločitev v tej zadevi. Odločitev je napisana in odpremljena k strankam v postopku.''

Odvetnica enega izmed osumljenih je za Index.hr potrdila, da je sodišče sprejelo odločitev, ki pa bo javno znana jutri.

Kot smo poročali, je hrvaška policija kazensko ovadila sedem fantov, starih med 17 in 19 let, ker so v letu dni večkrat skupinsko posilili 15-letnico v kraju blizu Zadra. Na Hrvaškem so osupli zaradi zločina, pa tudi zaradi ravnanja sodišča v Zadru, ki je vsem osumljencem minuli konec tedna dovolilo, da se branijo s prostosti. Kasneje se je izkazalo, da je osumljenih pet fantov.

Kaznivo dejanje so prvič storili avgusta lani, ko je bila 15-letnica na domači zabavi z več najstniki, med katerimi je bil tudi njen bivši fant. Dekle so trije osumljenci začeli spolno nadlegovati, zaklenili so jo v sobo, 19-letnik pa jo je spolno zlorabil, poroča Slobodna Dalmacija.

Posilstvo so posneli z mobilnim telefonom, posnetek so uporabili, da so dekle izsiljevali za nadaljnje spolne odnose. Ker je odnose zavrnila, so ji grozili, da bodo posnetke predvajali njenim staršem in prijateljem. V letu dni so dekle skupno posilili najmanj šestkrat.

Večina prebivalcev kraja, kjer so se zgodila posilstva, je pretresena zaradi zločina in tudi zaradi dejstva, so so osumljence izpustili na prostost, čeprav jih večina živi v istem kraju kot žrtev. Sodnik jim je zgolj prepovedal, da bi se ji približali. Sodnik je bi zato tarča groženj in je zaprosil za policijsko zaščito.