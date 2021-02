Zadeti enajstmetrovko - je res tako težko?

Dejstvo je, da smo Slovenci vrhunski poznavalci na vseh področjih - vse od novih virusov pa do športa, kjer zna vsak izmed nas bolje voditi moštvo in bi tudi bolje brcnil žogo od nogometaša, ki je ravnokar zgrešil enajstmetrovko. Skoraj vsak navijač pametuje s kavča, vendar ko človek stopi na zelenico in poskusi, je to čisto drugače. Kako težko je (oziroma ni) zadeti vratarjevo mrežo, smo preverili v ljubljanskih Stožicah.

icon-expand