Zadeva Bošnjak v rokah službe za korporativno varnost

Potem ko so v javnost prišle informacije o zasebnem honorarju nevrokirurga Romana Bošnjaka, so v UKC Ljubljana analizirali primer in kirurgu izdali opozorilo pred odpovedjo. V javnost so prišla nova odkritja, generalni direktor UKC Marko Jug pa je dejal, da bi Bošnjaka, če bi se izkazalo, da ugotovitve držijo, lahko odpustili. UKC Ljubljana je zadevo zdaj predal službi za korporativno varnost, podrobnejše poročilo pa pričakujejo v 14 dneh. Razlogi odstopa strokovne direktorice UKC Ljubljana Jadranke Buturović Ponikvar pa še vedno ostajajo zaviti v tančico skrivnosti. Ne pozna jih niti direktor UKC-ja, ki je povedal, da mu Buturović Ponikvarjeva razlogov za svoj odhod ni zaupala niti v osebnem pogovoru.