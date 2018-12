'Tragična bilanca' cunamija: 429 mrtvih in 1500 poškodovanih

Cunami, ki je v soboto prizadel obalo indonezijskih otokov Java in Sumatra ob ožini Sunda , je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 429 življenj. Poškodovanih je 1500 ljudi, 154 jih pogrešajo, so sporočile oblasti.

Močan popotresni val, ki je bil posledica izbruha vulkana Anak Krakatoa, je prebivalce in turiste presenetil ponoči, ko so na priljubljenih plažah na jugu Sumatre in zahodnem robu Jave večmetrski valovi poplavili hiše in hotele ob obali. Uničenih je okoli 400 hiš.

Strokovnjaki opozarjajo na možnost novih cunamijev, medtem ko nadaljujejo iskanje pogrešanih

Strokovnjaki zaradi nadaljnjega delovanja vulkana opozarjajo na možnost novih cunamijev na prizadetem območju, ki je prekrito z goro prevrnjenih avtomobilov, čolnov, pohištva in drugih razbitin. Mnogi evakuirani ljudje se zato bojijo vrniti na svoje domove.

Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih, območje jim pomagajo pregledovati tudi droni. Najhuje je prizadeto območje province Pandeglang na zahodu Jave.