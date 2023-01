Zadnje besede pokojnega papeža Benedikta XVI.: Gospod, ljubim te

Pred baziliko svetega Petra v Vatikanu, v kateri leži odprta krsta zaslužnega papeža Benedikta XVI., se vijejo dolge vrste žalujočih vernikov. Ti so pripotovali z vsega sveta, da se še zadnjič poslovijo od nekdanjega papeža. Verniki bodo to možnost imeli še vse do srede, do takrat pa naj bi se pokojnemu poklonilo več 10.000 ljudi. V četrtek bo sledil pogreb, ki bo slovesen, a preprost, tako kot si je zaželel Benedikt XVI., ki je v soboto, po pričanju Vatikana, umrl mirno, njegove zadnje besede pa so bile: "Gospod, ljubim te." Slovesnost za svojega predhodnika bo prvič v zgodovini vodil aktualni papež, papež Frančišek.