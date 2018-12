Zadnje besede umorjenega novinarja: Ne morem dihati

"Tega ne moreš storiti. Ljudje čakajo zunaj," odgovori Hašokdži, nato pa naj bi se nanj spravilo več moških. Kmalu se je moral novinar boriti za vsak dih, je razvidno iz posnetkov. Pri tem je večkrat razločno dejal, da ne more dihati. Nato je slišati več različnih glasov, enega izmed njih so identificirali kot dr. Salaha Muhammada al-Tubaiqija , direktorja forenzične medicine na savdskem notranjem ministrstvu.

Posnetek se začne s prihodom Hašokdžija na konzulat in takoj po vstopu naj bi ta ugotovil, da stvari niso take kot se zdijo, saj prepozna enega izmed moških, ki ga je pričakal na konzulatu. Tega vpraša, kaj počne tukaj, ta pa mu odgovori: "Nazaj greš." Po poročanju CNNgre za Maherja Abdulaziza Mutreba , nekdanjega savdskega diplomata in obveščevalca, ki dela za bin Salmana.

Pravi, da je bila smrt 2. oktobra načrtovan umor novinarja. Hašokdži naj bi se upiral skupini moških, ki so bili odločeni, da ga ubijejo, pripoveduje. "Ne morem dihati," je umorjeni novinar ponovil trikrat. Iz prepisa zvočnega posnetka umora je razvidno tudi, da so Hašokdžijevo truplo razkosali z žago, storilcem pa se je svetovalo, naj poslušajo glasbo ter tako blokirajo zvok.

Posnetek se nadaljuje, Hašokdži pa je še vedno živ. Prepis posnetka z nekaj besedami opiše dogajanje: "Kričanje. Sopihanje. Žaga. Rezanje."

Tubaiqi da preostalim moškim v sobi navodila:"Nadenite si slušalke ali poslušajte glasbo, kot jaz." Iz prepisa ni razviden natančen čas Hašokdžijeve smrti.

Vir prav tako trdi, da je bilo v tem času opravljenih veliko telefonskih klicev. Turški uradniki domnevajo, da so bili ti namenjeni posameznikom na visokih položajih v Rijadu, preko klicev pa naj bi jih seznanjali s potekom:"Povej svojim, da je opravljeno."

Tu se je kadilo celo izpod žage

Nove informacije bi lahko še povečale pritisk na Trumpovo administracijo, ki se je do sedaj dokaj medlo odzvala na umor, ter predvsem na domnevno vpletenost savdskega prestolonaslednika Mohammeda bin Salmana, kljub temu, da so ameriške obveščevalne službe jasno povedale, da je bin Salman naročil umor. Ključen dokaz, ki je sicer posreden, naj bi bil telefonski pogovor med novinarjem in prinčevim bratom. Prav ta naj bi mu svetoval obisk veleposlaništva v Istanbulu in mu tudi zagotovil, da bo to varno.

A Trump je takoj zatem dejal, da še niso ničesar ugotovili, posnetka umora pa ni želel poslušati, saj gre za 'grozljiv posnetek'. A drugačnega mnenja so številni republikanci, Lindsay Graham je po tem, ko so bili kongresniki seznanjeni z ugotovitvami preiskave in umora dejal, da ne samo, da za posnetek velja, da kjer je dim je tudi ogenj, tu se je kadilo celo izpod žage.

New York Times medtem poroča, da naj bi Jared Kushner, Trumpov svetovalec in zet, po Hašokdžijevi smrti nadaljeval z zaupnimi pogovori z bin Salmanom ter mu celo ponudil nasvet, kako naj se sooči s celotno afero.

Hkrati razkritja spodkopavajo uradno razlago dogodkov s strani Savdske Arabije, ki trdi, da je šlo za spodletelo operacijo, novinarja naj bi, po njihovi razlagi dogodkov, želeli prepričati, da se vrne v domovino, ker pa se je upiral, so mu vbrizgali smrtonosno injekcijo.