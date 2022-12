Zadnje predsedniško srečanje za Boruta Pahorja

Predsednika republike Boruta Pahorja je danes v Rimu na poslovilnem delovnem kosilu gostil italijanski predsednik Sergio Mattarella. Pahor je kolegu posebej izpostavil pomen skupnih aktivnosti za preseganje bremen skupne preteklosti, med drugim vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti ter skupni poklon žrtvam pri Bazovici.

S predsednikom Mattarello je Pahor med svojima mandatoma vzdrževal reden dialog in z njim ustvaril dediščino dobrega sosedstva, so sporočili iz urada predsednika. Italijanskemu kolegu se je zahvalil za odlično sodelovanje in njegovo iskreno prizadevanje za krepitev prijateljskih odnosov med narodoma in državama.

"Verjetno bi moral čutiti eno veliko žalost, pa je ne. V mojem srcu vlada ena velika radost, ker sva v času najinega mandata kot dva predsednika in dva prijatelja storila veliko dobrega za dvostranske odnose med državama, ampak še več za prijateljske odnose med dvema narodoma, in to postavila v evropski kontekst," je v izjavi dejal slovenski predsednik.