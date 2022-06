Prejšnja vlada je boj s korono in gospodarskimi težavami zaradi epidemije reševala tudi s turističnimi boni, boni21 in digitalnimi boni. Za bone21 se čas porabe izteka. Unovčite jih lahko samo še v sredo in četrtek. Kljub temu da smo imeli skoraj leto dni časa, mnogi lovijo zadnje ure.