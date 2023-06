Zadnji šolski dan je za otroke vsako leto pogosto težko pričakovan. Tako je bilo tudi letos, ko so še zadnjič odkorakali iz šole, s tem pa vstopili v počitnice. Teh se nekateri veselijo zaradi odhoda na morje, spet drugi pa že, ker se bodo spočili od šolskih obveznosti. Počitnice so tako priložnost za aktivnosti, kot so tabori in tečaji, so pa tudi obdobje, ko otroci v pretirani meri uporabljajo mobilne naprave.