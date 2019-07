Zadnji trenutki osmih alpinistov

New Delhi, 09.07.2019, 10:44 | Posodobljeno pred 20 minutami

Indijske oblasti so objavile video posnetek, ki prikazuje zadnje trenutke skupine alpinistov, katerih posmrtne ostanke so našli v Himalaji. Posnetek prikazuje štiri Britance, dva Američana, Avstralca in Indijca, ki si v sončnem vremenu počasi utirajo pot na neimenovan vrh.