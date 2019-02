Zadruge za javno objavo uvoznikov spornega poljskega mesa

Člani delovne skupine za predelavo mesa že dalj časa opozarjajo na uvoz cenejšega govejega mesa iz tujine, ki največkrat pristane v javnih zavodih. Slovenske kmetijske zadruge, ki odkupujejo govedo izključno od slovenskih rejcev, in v večini meso označeno s shemo izbrana kakovost Slovenija, zaradi kriterija najnižje cene, pogosto niso cenovno zanimive za javne zavode, kljub temu, da lahko javni zavodi določen sklop živil nabavijo izven javnega naročila, opozarjajo in dodajajo, da se v javnih zavodih zato bolni, ostareli, otroci in šolarji prehranjujejo s cenovno najugodnejšo hrano, ki je lahko vprašljiva glede kakovosti. Skupina zato predlaga, da se zakonodaja, ki ureja javno naročanje popravi tako, da bo prednost imela kakovost in ne cena, ali pa se oskrba s hrano v celoti izloči iz sistema javnega naročanja.

Skupina predlaga, da se zakonodaja, ki ureja javno naročanje popravi tako, da bo prednost imela kakovost in ne cena.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je sicer v ponedeljek ocenila, da je sistem javnega naročanja v Sloveniji "dober, omogoča naročanje hrane preverjene kakovosti in predvsem naročanje hrane lokalnega izvora". Podatki kažejo, da se med 40 in 50 odstotkov hrane naroča od lokalnih dobaviteljev, piše STA.

O pobudi, da bi hrano izvzeli iz sistema javnega naročanja, je dejala, da je načeloma korektna in zveni dobro, bi bilo pa treba v primeru, da bi se tega lotili, zagotoviti nadzor, da ne bi prihajalo do špekulacij in izkrivljanja sistema.

Po Evropi namreč odmeva primer poljske klavnice, v kateri so klali bolne živali in njihovo meso prodajali kot zdrav. V Sloveniji bi bilo lahko okoli 500 kilogramov spornega mesa, je ugotovila uprava za varno hrano.