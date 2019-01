'Zadržujejo ga v neogrevani celici in mu odrekajo zdravniško pomoč'

Carole Ghosn, žena nekdanjega prvega moža Nissana Carlosa Ghosna v zvezi z 'ostrimi pogoji pridržanja' njenega moža človekoljubne organizacije poziva k ukrepom.

Njen mož naj bi po njenih besedah zaradi ostrega ravnanja v japonskem zaporu trpel. V pismu človekoljubni organizaciji Human Rights Watch (HRW) Ghosnova navaja nenehna zaslišanja in poziva k ukrepanju. "Tožilci ga vsak dan po več ur zaslišujejo, ustrahujejo, mu 'predavajo' in ga mučijo, da bi iz njega izvlekli priznanje. In to vse brez prisotnosti njegovega odvetnika," med drugim v devet stran dolgem pismu HRW trdi njegova žena.

Zadrževali naj bi ga v majhni, neogrevani celici in mu odrekali dostop do zdravil in zdravniške pomoči. "Odkar je v priporu je shujšal, je namreč samo riž in ječmen," še piše Ghosnova. Že pretekli teden, ko se je avtomobilski magnat prvič pojavil na sodišču, je bil sicer vidno shujšan.

"Human Rights Watch pozivam, da preuči njegov primer ... da pritisne na japonsko vlado, da reformira svoj pravosodni sistem in način zasliševanja v priporih," piše Carole Ghosn. "Nihče ne bi smel biti prisiljen prenašati tega, s čimer se vsakodnevno sooča moj mož; zlasti v tako razviti državi kot je Japonska," še navaja.