Zaev po spodletelem referendumu: Zbrali smo več kot 600.000 glasov, ne bom odstopil

Vprašanje se je glasilo: "Ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejetjem sporazuma med Makedonijo in Grčijo?" Po 98,61 odstotka preštetih glasov je jasno, da je kar 91,48 odstotka volivcev (605.016), ki so se referenduma udeležili, obkrožilo odgovor da, proti pa je glasovalo le 5,64 odstotka ljudi (37.312), poročajo makedonski mediji.

Zaev pravi, da si bo še naprej prizadeval za spremembo in bo še naprej vodil državo v smeri članstva v Natu in EU.

Zaev ne namerava odstopiti

"Več kot 90 odstotkov ljudi je glasovalo za in odobrilo dogovor z Grčijo o spremembi imena Makedonije. Zdaj je na parlamentu, da potrdi voljo večine," je že včeraj sporočil makedonski premier Zoran Zaev, ki nizke udeležbe ni komentiral.

Kot pravi, si bo še vedno prizadeval za spremembo in bo še naprej vodil državo v smeri članstva v Natu in EU. Izrazil je upanje, da bo opozicija "spoštovala voljo ljudi in ratificirala dogovor v parlamentu". Če bodo nasprotniki referenduma blokirali ustavno spremembo imena v parlamentu, napoveduje predčasne parlamentarne volitve.

Na vprašanje, ali bo zdaj odstopil, kot je napovedal, je Zaev odgovoril, da ne. "Rekel sem, da bom, če bo na referendumu en sam glas proti več kot za, sprejel odgovornost. A zbrali smo več kot 600.000 glasov. Ne samo, da ne bom odstopil, moja obveza je, da Makedonijo še naprej peljem proti EU in Natu!"je dejal.

Levosredinska vlada z Zaevom na čelu bo tako očitno nadaljevala uresničevanje sporazuma, a bo brez dogovora z opozicijo, ki sporazumu večinoma nasprotuje, težko dosegla dvotretjinsko večino za spremembo ustave. Zaev namreč potrebuje najmanj deset glasov poslancev največje makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE.

Mickoski: Ljudje so poslali glasno sporočilo, da je to Makedonija

Vodja VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je po navedbah srbske agencije Tanjugdejal, da so se državljani na referendumu – tako tisti, ki so glasovali proti, kot tisti, ki se ga niso udeležili – izjasnili proti sporazumu z Grčijo in novemu imenu. Po njegovi oceni je referendum poraz ne samo za omenjeni sporazum, temveč tudi za vlado.

"Dogovor z Grčijo ni potrjen, referendum ni uspel. Ljudje so poslali glasno sporočilo, da je to Makedonija. Tukaj živijo Makedonci, to je naša identiteta, naš jezik je makedonščina!" je dejal. Na vprašanje, ali bi sprejel možnost predčasnih volitev, je odgovoril, naj Zaev raje kot o tej možnosti razmišlja o svoji politični upokojitvi.