Zagorela hrvaška vojaška ladja, trije poškodovani

Požar na topnjači RTOP-41 Vukovar je izbruhnil zjutraj med opravljanjem del v remontni ladjedelnici v Šibeniku. Pripadniki hrvaške vojaške mornarice so rešili delavca, ki je bil na ladji med izbruhom požara, skupaj s 13 gasilci, ki so medtem s štirimi gasilskimi vozili prispeli na kraj dogodka, pa so požar tudi pogasili, še navaja ministrstvo.

Kot so dodali, so dva delavca ladjedelnice in enega od članov posadke ladje oskrbeli v šibeniški bolnišnici zaradi vdihovanja dima. Potrdili so, da je požar povzročil gmotno škodo in da preiskujejo okoliščine dogodka.