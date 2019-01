Zagorelo v dubrovniški hidroelektrarni, gasilci se še vedno prebijajo do izvora požara

V hidroelektrarni v Dubrovniku je izbruhnil požar, ki je posledica eksplozije, katera je odjeknila 300 metrov pod površjem. Po zadnjih informacijah s terena hrvaškim gasilcem težave povzroča gost dim, zaradi katerega ne morejo priti do izvora požara.

V požaru je bilo poškodovanih in ujetih več zaposlenih. Najprej so v splošno bolnišnico v Dubrovnik zaradi vdihovanja pripeljali tri zaposlene, njihovo zdravstveno stanje je trenutno zadovoljivo. Gasilci so nato rešili še tri zaposlene, ki so utrpeli hujše poškodbe. Dva od njih sta na intenzivnem oddelku, podrobnosti njihovih zdravstvenih stanj trenutno niso znane.

Dostop do hidroelektrarne Plat je še vedno blokiran, policija ves čas nadzoruje promet in preusmerja vozila. V primeru hujših poškodb zaposlenih je v pripravljenosti tudi helikopter splitske bolnišnice.