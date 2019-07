Zagorelo v predoru Sveti Ilija, evakuirali so vse potnike

V predoru Sveti Ilija, ki povezuje obalni in celinski del Splitsko-dalmatinske županije, je okoli poldneva zagorel avtobus. Ker je bil ravno na sredini tunela, ko je zagorelo, so predor zaprli v obe smeri. Evakuirali so vse potnike, na srečo nihče ni bil poškodovan.

Mile Ročak iz podjetja Hrvatske avtoceste (HAC) je povedal, da so gasilci bili takoj na terenu, evakuirali ljudi v servisno cev predora in druga vozila napotili iz tunela. Požar so v celoti pogasili in ga nekaj pred 13. uro ponovno odprli za promet.