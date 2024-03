Uvažanje delavcev s Filipinov: bodo zagotovljene tudi delavske pravice?

Da slovenska podjetja za določena dela nujno potrebujejo delovno silo, ki je ni, je jasno. Ni namreč kandidatov za dela v gostinstvu, hotelirstvu, industriji, zdravstvu in negi. Naša država je zato na Filipinih odprla generalni konzulat, ki naj bi pomagal pri prihodu filipinskih delavcev k nam. Vse to se že dolgo dogaja pri naših južnih sosedih, kjer poleti ni lokala ali hotela, kjer ne bi delal Filipinec, Nepalec ali Indijec. Zagotavljanje te delovne sile iz tujine je tudi dober posel. Agencija, ki to počne na Hrvaškem, je zdaj svojo podružnico odprla tudi v Sloveniji. In že ob predstavitvi njihovega dela so bili soočeni z glavnim vprašanjem. Kako bodo te delavce, ki jih potrebujemo, zaščitili, da se ne bo ponovila zgodba z indijskimi delavci iz Marinbluja?