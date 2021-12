Zagovornik načela enakosti: prepoved darovanja krvi homoseksualcem je diskriminatorna

V Sloveniji v povprečju potrebujemo okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. V tem trenutku primanjkuje predvsem krvnih skupin 0 pozitivno, A pozitivno in 0 negativno. Krvodajalstvo je sicer plemenito dejanje. Zato je še toliko več prahu dvignila odločitev, da bo istospolno usmerjenim moškim darovanje krvi trajno prepovedano, saj da so ti glede na statistiko odkritih primerov okužb z virusom HIV izpostavljeni večjemu tveganju za okužbo. Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije odločil, da je trajna prepoved darovanja krvi, ki velja za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, diskriminatorna.