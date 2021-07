Zagovorniki in nasprotniki novele Zakona o vodah še zadnjič nagovarjali volivce

Ali bodo naslednje generacije res živele ob pozidanih in privatiziranih vodnih virih, ob katerih bodo čez leta zrasli gostinski lokali in hoteli ter s tem poslabševali kakovost naše vode? Na to opozarjajo nasprotniki zakona o vodah, ki so pred volilnim molkom še zadnjič nagovorili volivce. Da izdajanje vodnih soglasij ne bo odvisno od pritiskov velikih investitorjev, pa zakon zagovarja minister, ki nasprotnike zakona sprašuje, ali se bodo počutili soodgovorne, ko vodotoki ne bodo urejeni, ker zanje ne bo namenjen denar, ki bi ga s tem zakonom dobili.

