O prebežnikih se širijo lažne informacije

Na družbenih omrežjih se širi vse več lažnih novic o migrantih in beguncih, na kar sedaj opozarja hrvaško notranje ministrstvo, kjer poudarjajo tudi, da vseh kaznivih dejanj enostavno ni mogoče povezati s prebežniki: "Ni mogoče vsega povezati z migranti, niti za takšne povezave ni upravičenih razlogov," pravijo in dodajajo, da so preverili vse dogodke, ki so jih državljani v preteklem obdobju povezovali z migranti. Zelo veliko, skoraj večina, se jih je izkazalo za neresnične.

Med drugim so izpostavili primer širjenja lažne informacije, ki je krožila po družbenih omrežjih, in sicer, da naj bi skupina šestih migrantov posilila 13-letno dekle v Liki, pa tudi, da so povzročili več prometnih nesreč. Objavljene so bile tudi fotomontaže množice ljudi, ki domnevno poskušajo vstopiti na Hrvaško, ter informacije o tem, da 20.000 pripadnikov Islamske države čaka na meji, da bodo vstopili na Hrvaško in "povzročili kaos". Na notranjem ministrstvu te informacije zanikajo.

O protimigrantski histeriji priča tudi dogodek iz Samoborja, ko je starejša ženska policiji prijavila "sumljive migrante", potem ko je v trgovini zagledala skupino delavcev temnejše poti. Izkazalo se je, da je šlo za tuje delavce, ki so zaposleni v svetovno znani hrvaški družbi Rimac avtomobili.

Lažnim informacijam so izpostavljeni tudi prebežniki

Na notranjem ministrstvu so opozorili, da se lažne informacije širijo tudi med prebežniki. Pred kratkim so se tako v BiH in Srbiji razširile lažne informacije, da bo Hrvaška odprla svoje meje za migrante.