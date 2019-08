Sosedje v šoku: Bili so mirna in cenjena družina

Prebivalci zagrebške soseske so po včerajšnjem dogajanju še vedno v šoku. Okoli 21.30 se je pred hišo ubite družine zaslišalo strele in ženske krike. Na kraj je kmalu prispela policija, tam pa naletela na grozljiv prizor.36-letni taksist iz Vukovarja je ubil dve sestri, ena od njih je bila mati njegovega otroka, njune starše, 10-letnega otroka in še enega moškega, čigar identiteta še ni potrjena. Moški je nato pobegnil, med aretacijo pa naredil samomor.

"V šoku smo, to je drugače mirna soseska," pripovedujejo stanovalci zagrebškega naselja. "Sin, ki dela v Dubrovniku, me je sinoči poklical. Videl je na spletu, kaj se dogaja, in se prestrašil. Ko ubijejo enega človeka, je to tragedija, to pa je nekaj neopisljivega. Šest ljudi ..." je za hrvaške medije dejal sosed družine.

Policija sicer že vse od zgodnjih jutranjih ur opravlja pregled kraja zločina, s policijskimi trakovi so omejili vhod v ulico, kjer stoji hiša groze. Nihče ne razume, kaj je privedlo do tega dogodka.

"Prišel naj bi s kalašnikovko in jih vse pobil. Grozno je, tresem se, vse odkar sem to sišala," je povedala ena od stanovalk.