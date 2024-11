Zaradi problematičnega sošolca jih do nadaljnjega ne bo k pouku

Tisoč zagrebških osnovnošolcev že tretji dan bojkotira pouk. Še več. Po besedah njihovih staršev se v šolske klopi do nadaljnjega ne bodo vrnili. Krivec za to je devetletni problematični učenec, ki se vede neprimerno, grdo govori, tepe in spolno vznemirja vrstnike in je v ponedeljek prišel že na svojo tretjo šolo. "Naše zaupanje v pristojne službe je porušeno, saj še naprej prelagajo odgovornost druga na drugo," so ogorčeni starši. Šolsko ministrstvo zahteva novo psihofizično oceno devetletnika, zagrebški urad za izobraževanje pa sporoča, da za to potrebuje zdravstveno dokumentacijo, ki jo lahko predložijo le starši zloglasnega šolarja. Ti pa na nove preglede ne pristajajo.