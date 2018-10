Zagrebčane ustrahujejo zamaskirani huligani

Zagrebčane ustrahuje tolpa zamaskiranih huliganov. Brez razloga pretepajo ljudi in uničujejo lastnino. Napadli in pretepli so mlajšega moškega in starejšo žensko, ki se zaradi hudih poškodb zdravita v zagrebškem kliničnem centru. Skupina huliganov je opostošila tudi manjši lokal in tam poškodovala še dva mladeniča. Policija huligane še išče.