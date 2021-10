'Zahodni Balkan je del iste Evrope, katere del je EU, ta pa brez Zahodnega Balkana ni popolna'

Zahodni Balkan spada v Evropsko unijo, širitev na regijo je strateškega pomena. S to obljubo šestim državam v regiji se je končal neformalni vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana, osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Unija Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori in Kosovu ni ponudila konkretnih časovnih ciljev. Po besedah premiera Janeza Janše bo za širitev Unije ključnih naslednjih deset let. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da bo unija državam v regiji namenila 30 milijard evrov finančne pomoči za nadaljevanje reform.