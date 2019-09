Netanjahu napovedal aneksijo tretjine Zahodnega brega

Teden dni pred tamkajšnjimi volitvami izraelski premier Benjamin Netanjahu obljublja, da bo, v primeru ponovne izvolitve, izraelsko suverenost razširil na območje doline reke Jordan in do obal Mrtvega morja oziroma do jordanske meje, poroča BBC.

Ameriški mirovni načrt je"zgodovinska priložnost, da podelimo izraelsko suverenost naselbinam v Judeji in Samariji", je dejal Netanjahu in ob tem uporabil judovski biblični imeni za južni in severni del Zahodnega brega.

Medtem ko namerava počakati na predstavitev načrta, preden bo to storil, pa lahko nemudoma to stori v Jordanski dolini, je dodal izraelski premier.