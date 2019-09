Zahtevajo odločnejše ukrepe v boju proti podnebnim spremembam

Slovenija bi morala do konca leta v Bruselj poslati načrt, kako bo v desetih letih dosegla cilje za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe, a bo dokument zamujal, saj ga vlada še pripravlja. Še en razlog več, da so se mladi ponovno zbrali na podnebnem štrajku. Od vladajočih med drugim zahtevajo, da se do leta 2040 emisije v prometu zmanjšajo za vsaj 40 odstotkov in prehod v sonaravno kmetijstvo.