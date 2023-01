Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic že leta opozarjajo na to, da so njihove plače nesprejemljivo nizke. Zahtevno in odgovorno delo, ki ga opravljajo, pa da je razvrednoteno. Ker se pogajanja z resornim ministrstvom že nekaj mesecev ne premaknejo z mrtve točke, je med zaposlenimi prevladalo prepričanje, da se brez javnega in množičnega izraza nezadovoljstva ne bo nič spremenilo.