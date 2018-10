Zair, Burma, Kampučija … katere države so spremenile ime?

Druge države so se preimenovale ob razpadu določenih državnih skupnosti, le malo suverenih držav pa se je odločilo za preimenovanje, kot to predvideva makedonsko-grški sporazum.

Po pridobitvi samostojnosti so nastali Bangladeš (bivši Vzhodni Pakistan), Bocvana (prej britanski protektorat Bechuanaland), Gana (nekdanja Zlata obala), Indonezija (nekdanja Nizozemska Vzhodna Indija), Malavi (Njasa) in Zimbabve (Rodezija).

Svoje ime je v preteklosti spremenilo kar nekaj držav. V 90. letih prejšnjega stoletja so ob razpadu Sovjetske zveze, Češkoslovaške in Jugoslavije nastale posamezne države, tudi Slovenija.

Svazi je ponovno postal Esvatini

Pol stoletja po razglasitvi samostojnosti Svazija je kralj Msvati III. aprila letos odločil, da se bo njegova majhna država, nekdanja britanska kolonija, ponovno imenovala Esvatini, kar pomeni dežela Svazijcev. Zadnji absolutistični monarh Afrike je tako presenetil svoje podložnike, sproženi so bili tudi pravni postopki proti preimenovanju.

Demokratična republika Kongo ali Vzhodni Kongo je najprej bil Zair, nato spet DR Kongo

Država srednje Afrike se je, potem ko je leta 1960 razglasila neodvisnost od Belgije, poimenovala v Republiko Kongo in tako prevzela enako ime kot njena sosednja država. Obe so razlikovali zgolj po navedbi glavnega mesta obeh - Brazzaville in Kinšasa. Nekaj let kasneje so ime spremenili v Demokratično republiko Kongo, nato pa leta 1971 v Zair. Za preimenovanje se je takrat odločil general Josep-Desire Mobutu, ki je leta 1965 oblast prevzel z državnim udarom in je uvedel politiko spreminjanja imen po evropskem vzoru v afriška. Tudi sam se je preimenoval v Mobutuja Seseja Seka in uvedel diktaturo, ki je trajala, vse doklerLaurent-Desire Kabila ni leta 1997 prevzel oblasti in državo ponovno preimenoval v DR Kongo.

Burma je postala Mjanmar

Leta 1989 je burmanska vojaška vlada preimenovala državo v Zvezno republiko Mjanmar, da bi tako tudi simbolično končala preteklo britansko nadvlado. Spremenjena je bila zgolj angleška različica, saj je njeno poimenovanje v burmanskem jeziku ostalo nedotaknjeno. Opozicija, ki jo je vodila Nobelova nagrajenka za mir Aung San Su Kji, je še vrsto let kasneje vztrajala pri uporabi imena Burma, kot so to storile tudi nekatere druge države, ki so vojaški hunti oporekale legitimnost. Uporaba besede Mjanmar se je okrepila, ko se je leta 2012 začel proces demokratizacije države.

Od Zgornje Volte do Burkine Faso

Še vrsto let po razglasitvi neodvisnosti od Francije leta 1958 je država ohranila ime Zgornja Volta, a so nato leta 1984 sprejeli odločitev o preimenovanju te zahodnoafriške države v Burkino Faso. Ime, ki ga je predlagal priljubljeni vodja državnega udara Thomas Sankara, ki je oblast prevzel leto prej, je sestavljeno iz dveh uradnih jezikov, mosi in diula, ter pomeni dežela pokončnih ljudi. Prejšnje ime Zgornja Volta nakazuje na lego države ob zgornjem toku reke Volte.

Kampučija se je vrnila h Kambodži

Kraljevina Kambodža se je leta 1970, ko so z državnim udarom ob podpori ZDA odstavili princa Norodoma Sihanuka, preimenovala v Kmersko republiko. Ko so Rdeči Kmeri pod vodstvom Pol Pota leta 1975 prevzeli oblast v tej jugovzhodnoazijski državi, so jo poimenovali v Demokratično Kampučijo, po njenem poimenovanju v kmerskem jeziku. Oblastniki, ki so leta 1979 ob podpori Vietnama strmoglavili režim Rdečih Kmerov, so državo poimenovali Ljudska republika Kampučija. Vietnam se je iz države umaknil leta 1989 in ponovno so uvedli monarhijo. Sihanuk je ponovno prevzel oblast in državo ponovno preimenoval v Kambodžo.

Dahomej je postal Benin

15 let po razglasitvi neodvisnosti od Francije in leto dni po tem, ko so sprejeli marksistično doktrino, se je Dahomej leta 1975 preimenoval v Ljudsko republiko Benin. Ime se nanaša na nekoč vplivno, predkolonialno kraljestvo Benin, ki je bilo vse do 19. stoletja tam, kjer je danes jugozahod Nigerije.