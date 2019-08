Zajet iranski tanker pod novim imenom zapustil Gibraltar

Iranski tanker, ki je bil več tednov v središču diplomatskega spora med Iranom, Veliko Britanijo in ZDA, je zapustil Gibraltar, kjer so ga zadrževali vse od zajetja 4. julija. Odločitev o izpustitvi je pred dnevi sprejelo vrhovno sodišče na Gibraltarju, nato pa zavrnilo še ameriško zahtevo za zaseg. Tanker so preimenovali, namesto pod panamsko pa zdaj pluje pod iransko zastavo.

FOTO: AP Iranski tanker Grace 1, ki ga je Iran preimenoval v Adrian Darya 1, je zapustil britanske vode, poroča The Guardian, ki se sklicuje na spletne strani, ki spremljajo plovbo ladij. Izplutje je potrdil tudi iranski veleposlanik v Londonu Hamid Baeidinedžad. Tanker je sicer pred pridržanjem v Gibraltarju plul pod zastavo Paname, a mu je ta nato odrekla pravico do plovbe pod to zastavo, ker naj bi ladja sodelovala ali bila povezana s financiranjem terorizma, piše STA. Zdaj pluje pod iransko zastavo. Plovilo naj bi po izpustitvi odplulo proti vzhodu, kot destinacijo pa navajajo grško Kalamato. Na tankerju naj bi bilo kar 2,1 milijona sodčkov nafte, katerih vrednost je ocenjena na 126 milijonov evrov. Tanker so šest tednov zadrževali na Gibraltarju, izpustitvi pa so nasprotovale ZDA, ki ima iransko revolucionarno gardo na seznamu terorističnih organizacij. Gibraltarsko vrhovno sodišče je kljub temu po zagotovilu, da tanker ne bo izkrcal tovora v Siriji, odredilo izpustitev tankerja. Ameriško pravosodno ministrstvo je po tej odločitvi izdalo nalog za zaseg tankerja.Washington je trdil, da lahko zaseže tanker in vso nafto na krovu na podlagi domnevnih kršitev mednarodnih gospodarskih sankcij. Sodišče je po poročanju BBC zavrnilo ameriški nalog z obrazložitvijo, da EU ni treba upoštevati ameriških sankcij zoper Iran. Iranski tanker Adrian Darya 1 FOTO: AP Iranski zunanji ministerDžavad Zarif je v odzivu na odločitev sodišča poudaril, da je ameriški piratski poskus spodletel, Baeidinedžad pa jo je označil za boleč poraz za ZDA. Britanske oblasti so tanker, takrat še pod imenom Grace 1, ustavile v Gibraltarju 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije Evropske unije. Iran je v znak nasprotovanja temu "nezakonitemu zasegu" poklical na zagovor britanskega veleposlanika v Teheranu, nekaj dni kasneje pa je iranska revolucionarna garda ustavila britanski tanker v Perzijskem zalivu.