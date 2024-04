Američani o Sloveniji: 'Slovenci samo tarnate'

Slovenci smo tihi, Američani glasni, Slovenci neokusen obrok pohvalimo, Američani kritizirajo, Slovenci se radi pritožujemo, Američani pa preveč hvalijo. Koliko resnice tiči v teh stereotipih držav, od katerih se bo ena in z njo tudi ves svet čez nekaj mesecev znašla na preizkušnji? Navsezadnje je izbira ameriškega predsednika tudi geopolitično vprašanje. Američan, ki v Sloveniji živi že 15 let, ne razume, zakaj mu Slovenci še vedno čestitajo, ker govori slovensko. O slovenski copatarski ali pa bolje: preveč previdni družbi pa je spregovorila tudi Slovenka, ki je 18 let v Ameriki gradila kariero, a se z možem Američanom in hčerkama vrnila v Slovenijo. Ker je tu živeti lepše, predvsem pa bolj varno.