Zakaj cene nepremičnin še naprej vztrajno naraščajo?

Če živite v lastniškem stanovanju ali hiši, ste v tem času verjetno zadovoljni, da je ta korak že za vami. Večina si namreč stanovanj po tržnih cenah sploh ne more več privoščiti. Cene stanovanj in hiš so namreč v prvi polovici leta kljub upadanju števila prodaj še naprej vztrajno rasle, ugotavlja geodetska uprava. Rekorder pa novo stanovanje v centru Ljubljane, ki je bilo skupaj z osmimi parkirnimi mesti v skupni garaži prodano za 2,1 milijona evrov oziroma približno za 10.700 evrov na kvadratni meter. Število sklenjenih kupoprodajnih pogodb se je sicer v primerjavi z letom 2021, ko je število transakcij z nepremičninami v Sloveniji doseglo vrh, znižalo za kar okoli 45 odstotkov. Kako je torej mogoče, da že tako vrtoglave cene nepremičnin še naprej vztrajno rastejo in koliko je po novem treba odšteti za nakup novega doma?