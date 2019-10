Po fiasku, ko so nekdanji bankirji in soobtoženi v aferi hrvaški posli NKBM s sodne dvorane odkorakali, še preden so vanjo dobro vstopili, ostaja vprašanje, kaj se je v resnici sploh zgodilo. Docent kazenskega prava mariborske Pravne fakultete ugotavlja da so udeleženi le izkoristili veliko luknjo v kazenskem zakoniku. To pa bi lahko izkoriščali vse do leta 2026, ko bo primer zastaral.