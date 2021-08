Zakaj je prezračevanje prostorov pomembno?

Manj kot dva tedna nas ločita do začetka šole, kjer bo v učilnicah večje število otrok. Svetovalna skupina za covid-19 je predlagala, da se upoštevajo priporočila NIJZ, da se naravno zrak zamenja od pet do šestkrat na uro. Na ministrstvo pa podala predlog, da zagotovijo tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, o katerih do zdaj še ni bilo sprejetih odločitev. Medtem ko je Nemčija v prezračevanje šol in drugih javnih inštitucij vložila preko 500 milijonov evrov, pa pri nas po letu in pol boja z virusom še kar ni zaznati, da bi slovenske vzgojne ustanove ustrezno pripravile prezračevalne sisteme.