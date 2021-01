Kaj je razlog, da je v DSO-jih prišlo do okužb po cepljenju?

Potem ko so prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 skoraj v celoti porabili za cepljenje stanovalcev in zaposlenih v domovih za starejše, so nekateri izmed njih nekaj dni po cepljenju zboleli. Tako o tovrstnih primerih poročajo iz Novega mesta, pa koroškega doma starostnikov v Črnečah, tudi v ajdovskem domu starejših, kjer so prvo okužbo nasploh potrdili šele pred tednom dni, imajo obolele stanovalce, ki so bili že cepljeni. K sreči stanovalci kažejo le blage znake okužbe ali pa jih sploh nimajo.