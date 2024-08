Na Bledu, ki poleti poka po šivih, že leta računajo na obvoznico. In zakaj južne blejske obvoznice še ni? Ker štirje lastniki svoje zemlje za gradnjo obvoznice ne dajo. Da je denar zanjo zagotovljen, zatrjuje ministrstvo za infrastrukturo in meče žogico občini, češ da bi morala prav ona več narediti za pridobitev zemljišč. Brez njih namreč ne morejo pridobiti gradbenega dovoljenja. Za to pa po izkušnjah potrebujejo še nadaljnjih devet mesecev. In do takrat se bodo domačini in turisti do Bleda premikali po polžje. Koliko daljša je zato dan pred praznikom pot iz Ljubljane do enega največjih slovenskih turističnih biserov?