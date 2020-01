Zakaj ministrstvo zavrača izvajanje novih programov zdravstvene nege?

Ministrstvo za izobraževanje brežiški ekonomski in trgovski šoli ne dovoli izvajanja programov zdravstvena nega in bolničar, ki zanju prosi že vse od leta 2006. In to, kljub temu, da gre za kader, ki ga v slovenskih bolnišnicah in domovih za starejše kritično primanjkuje. Program zdravstvene nege je namreč ministrstvo zadnjič odobrilo pred 12 leti, program bolničar negovalec pa pred devetimi.