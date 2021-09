Zakaj nas raziskava Eurobarometer uvršča med največje evropske dvomljivce o cepivih?

Slovenci smo na samem repu zaupanja v znanost in cepiva v Evropi. Tako je pokazala raziskava evropskega parlamenta Eurobarometer. Imamo namreč enega največjih deležev prebivalcev, ki se v nobenem primeru ne bodo cepili. Kar 68 odstotkov vprašanih meni, da so bila cepiva prehitro in premalo testirana, da bi bila varna in učinkovita. Skupaj z Latvijo, Slovaško, Bolgarijo in Češko pa imamo najmanjši delež državljanov, ki so prepričani, da je cepljenje državljanska dolžnost.

