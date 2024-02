Več deset tisoč ljudi v tem trenutku čaka na zobozdravstveni pregled, tudi do pet let čakajo na ortodonta, kar je nedopustno. In prav zato ne čudi, da se vse več ljudi odloča za odhod v druge države Evropske unije, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa jim stroške storitev povrne. Temu odločno nasprotujejo vodilni na Zdravniški zbornici, saj se jim, kot pravijo, ne zdi smiselno, da ZZZS daje v žep denar zasebnikom iz tujine, namesto da bi raje plačali zasebnike v Sloveniji. In še ko pride do težav, morajo le-te reševati zobozdravniki doma. Zakaj nimamo dovolj možnosti obiska zobozdravnikov doma, in še to v javnem zdravstvu?