Minister za zdravje Janez Poklukar je po posvetu stroke in politike povedal, da sproščanja ne bo. V državah okoli nas se razmere znova zaostrujejo. Na Hrvaškem so od januarja potrdili največ okužb, v Sarajevu je zdravstveni sistem tik pred zlomom, v Italiji in Srbiji pa se znova zapirajo. Posvet na Brdu pa je minil v senci glavnega vprašanja - zakaj nismo naročili vsega cepiva, ki je bilo na voljo? Premier Janez Janša s prstom kaže na proizvajalca AstraZeneca in Evropsko komisijo.

