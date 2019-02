Zakaj novega leta ni brez ognjeno rdeče barve in cmokov na krožnikih?

Kitajci po vsem svetu danes obeležujejo novo leto po lunarnem koledarju, ki bo po kitajskem horoskopu v znamenju prašiča. Gre za največji kitajski praznik, za nekatere celo edini čas v letu, ki ga izkoristijo za dopust oziroma za srečanja s svojimi ljubljenimi.

Praznovanje kitajskega novega leta vsako leto mine v znamenju tradicionalnih obredov, začinjenih s kančkom vraževerja, vse s ciljem, da bi prihajajoče leto postreglo s čim več sreče in uspehov. Ni naključje, da so novoletni okraski in oblačila v značilnih ognjeno rdečih odtenkih, saj naj bi bila ta povezana s srečo in blaginjo.

Značilna rdeča barva, brez katere ni praznovanj kitajskega novega leta. FOTO: AP

Poleg tega je zelo pomembno, da si v času bučnih praznovanj Kitajci ogledajo čim več ognjemetov in slišijo čim več pokov petard. Ognjemeti tako ne samo osvetlijo nočno nebo s simfonijo barv, glasni zvoki, ki pospremijo lete raket, naj bi prestrašili in pregnali zle duhove. V mnogih delih Kitajske, predvsem v prvih dneh praznovanja lunarnega novoletnega praznika, znanega tudi kot spomladanski festival, čeprav se dogaja sredi zime, je mogoče slišati tudi glasne zvoke bobnjenja. Ena bolj priljubljenih tradicij je tudi priprava cmokov Kitajska beseda zanje je ’jiao zi’, pri čemer gre za sinonim za staro besedo, ki pomeni, da staro zamenjamo z novim. Njihova oblika je zelo podobna kosom zlata, ki so se v antičnem času uporabljali kot denarno sredstvo. Krožnik, napolnjen s cmoki, tako predstavlja kup zlata, ki simbolizira bogastvo v prihajajočem letu.

Krožnik, napolnjen s cmoki, simbolizira bogastvo v prihajajočem letu. FOTO: AP

Pometanje, brisanje prahu, sesanje … tudi to je del tradicionalnih opravil tik pred začetkom 15-dnevnega praznovanja. Cilj vsega tega je, da Kitajci svoje domove očistijo obdobij smole, ki so jih bili deležni čez vse leto. Kot veleva tradicija, se je še pred začetkom lunarnega leta dobro znebiti vseh finančnih dolgov. Vraževerje narekuje tudi to, da če začneš leto v rdečih številkah, ga boš po vsej verjetnosti tako tudi zaključil. Napovedi: obstaja nevarnost odstavitve ameriškega predsednika Zanimive pa so tudi vsakoletne jasnovidne napovedi različnih mojstrov feng šuija, ki so ob koncu leta psa dejali, da bo novo leto še posebej slabo za tiste, ki so se rodili v letu psa. In to je tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Vse slabe stvari, ki so jih storili ljudje, rojeni v letu psa, bi se lahko razkrile in postale javne. Obstaja nevarnost, da ga bodo odstavili," je povedal mojster iz Tajvana.

Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: AP

Tudi hongkonška mojstrica Thierry Chow ni preveč optimistična glede Trumpove usode. Meni, da bo potrošil veliko energije, ko se bo skušal izkopati iz težav. A njen hongkonški kolega Amiol Yeo meni, da bo Trumpa le težko odstaviti. Edina priložnost naj bi bila med 6. decembrom in 6. januarjem 2020. Hongkonški mojstri feng šuija so sicer tudi lani, ob prihodu leta psa, prerokovali, da bo to ameriškemu predsedniku prineslo nesrečo. Kot pa vidimo, je kljub nemalo političnim nevihtam še vedno na položaju. Je pa res, da so hongkonški jasnovidci za leto psa napovedali, da bo vse prej kot lahko za svetovne voditelje, kar drži, če pomislimo samo na trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko ali na primer na britanske zagate okoli brexita. Umirjanje mednarodnih napetosti, več domačih problemov Po trditvah Yea se bodo v letu prašiča mednarodne napetosti umirile, a bodo imeli zato voditelji težave na domačih tleh. "Prašiči predstavljajo vodo. Če vodo dodamo zemlji, dobimo blato, kar pomeni, da ljudje ne bodo imeli jasnih misli in da bodo tako le težko sprejemali odločitve," je povedal. "Vsaka država bo zelo obremenjena z notranjimi problemi. Mednarodni problemi bodo manj pomembni," je dodal. Prašič simbolizira nove začetke in konce

Kitajsko novo leto bodo praznovali tudi na Tajvanu, v Hongkongu, Macau in deželah jugovzhodne Azije, kjer številčno prebivajo Kitajci: v Singapurju, Indoneziji, Laosu, Maleziji, na Filipinih in Tajskem.