Zakaj ob pomanjkanju vode za namakalne sisteme ne uporabljamo podtalnice?

In kaj storiti, ko dež noče in noče pasti, vrt pa je dan za dnem vedno bolj izsušen? Lahko ga seveda zalijemo. A ob drastičnem pomanjkanju vode je to prestiž, ki si ga lahko privoščijo le še tisti z manjšimi domačimi vrtovi. Tisti, ki skrbijo za to, da se na trgovskih policah znajde naša hrana, pa tega luksuza največkrat nimajo. Njive so namreč pogosto prevelike, da bi jih lahko zalivali z deževnico. Zalivanje s pitno vodo pa bi bilo predrago in je zaradi pomanjkanja vode odsvetovano, ponekod zdaj celo prepovedano. A Slovenija je bogata s podtalnimi vodami, ki bi lahko kmetom pomagale tudi v najbolj sušnih mesecih. Zakaj za namakalne sisteme ne uporabljajo podtalnice?