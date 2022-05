Zakaj policija ni ukrepala ob strelskem napadu najstnika?

Na dan prihajajo podrobnosti o (ne)odzivnosti policije ob strelskem napadu na šoli v Teksasu, v katerem je umrlo 19 otrok in dve učiteljici. 18-letnega napadalca namreč dobro uro ni ustavil nihče, ne varnostniki v šoli ne policija. Medtem ko je najstnik v učilnici četrtega razreda pobijal otroke, so policisti samo stali pred šolo. V poslopje so vstopili šele dobro uro po začetku morije. V javnost so prišli tudi posnetki prestrašenih staršev, ki so prihiteli k šoli in policiste zaman moledovali, naj vdrejo v šolo in rešijo otroke. Proti obupanim staršem so celo uporabili solzivec in paralizatorje.