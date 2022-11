Podjetje Z-line Automotiv je zaradi domnevnega izčrpavanja pristalo v stečaju, delavci pa so ostali nepoplačani. Na tem istem naslovu so ustanovili novo podjetje s sicer novim vodstvom, vprašanje pa je, ali tudi z novo, vsaj do delavcev, bolj pošteno prakso. Kaj ugotavlja delovna inšpekcija, zakaj se s primerom nekdanjega Z-Line Automotiv ukvarja policija, stečajna upraviteljica pa delavce poziva, naj čimprej prijavijo vse svoje terjatve.