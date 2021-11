Zakaj se v gostilnah smeta streči hrana in pijača, v kinematografih pa ne?

Zakaj obstajajo razlike v strežbi hrane? To se sprašuje direktor Mariboxa, ki se že dlje časa trudi priti do strokovne obrazložitve, a ga, kot pravi, pošiljajo od enega ministrstva k drugemu in tretjemu, pa k NIJZ in nazaj. Res je, da v odloku jasno piše, da na javnih kulturnih prireditvah strežba ter uživanje hrane in pijače nista dovoljena, pa vendar – mi smo gospodarska družba, pravi, in zdaj se nam ustvarja gospodarska škoda. Zgolj z vstopnicami pa da stroškov obratovanja ne pokrijejo. In ker ni pokovke, je tudi obiskovalcev bistveno manj. Če bo šlo tako naprej, bi bilo boljše, da nas kar zaprejo, doda.